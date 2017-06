4000 prodotti realizzati in feltro imitano un supermercato. L’opera di Sparrow. Video

VUOI FAR VALUTARE GRATUITAMENTE, AI CORRENTI PREZZI DI MERCATO,

New York l’ha accolta con tutti gli onori per una mostra che ha portato nella grande Mela un intero supermercato con prodotti finti, realizzati in stoffa di feltro. Il supermarket come involontaria galleria d’arte. Sarebbe piaciuto a Warhol che cantò la zuppa Campbell e la Coca Cola, come le nuove opere della modernità, superando ogni visione individuale dell’artista, a favore di una visione collettiva, legata al mercato. Protagonista di questa operazione neo-Pop è Lucy Sparrow, artista britannica di Bath che lavora, principalmente, alla creazione di opere che suscitano risposte emotive caratterizzate dall’idea di delizia e di gioia. Il lavoro di Lucy è stato spesso descritto come infantile a causa dei colori primari luminosi che utilizza e dei piccoli tocchi che aggiunge a quasi tutto quello che fa. Ogni oggetto in feltro si prospetta peraltro come un’opera d’arte autonoma che viene venduta a prezzi molto contenuti – qualche manciata di sterline – sul suo sito

Tuttavia, in agguato sotto la superficie dell’arte di Lucy c’è spesso un lato più scuro. Che si tratti di rappresentare o di riprodurre mimeticamente le armi automatiche AK-47, la sua opera offre commenti sul mondo dei consumatori e sulla politica della vita moderna.

Il successo mondiale di Lucy è iniziato nel 2014 quando, per tutto il mese di agosto, ha preso in consegna un negozio londinese e lo ha riempito di più di 4000 repliche di feltro – realizzate a mano – di prodotti che si trovano normalmente in un negozio locale. I contenitori di salsa di pomodoro o di pelati rosseggiano a fianco delle lettiere di gatto e di un congelatore.

