Nella grotta misteriosa del Kent decorata con 4 milioni e 600mila conchiglie. Video

Nel sottosuolo del Comune di Margate, città marinara di 57.008 abitanti della contea del Kent, in Inghilterra, situata dell’Isola di Thanet (Isle of Thanet) ed appartenente – dal punto di vista amministrativo – al distretto di Thanet, si trova una grotta scavata dall’uomo, realizzata come un’antica cripta e coperta da un mosaico di 4 milioni e 600mila gusci di molluschi, esteso per una superficie di circa 190 metri quadri, sulla quale sono state fatte diverse ipotesi.

The Shell Grotto – questo è il nome inglese dell’ipogeo – è costituito da un sottopassaggio, circa 2,4 metri di altezza e 21 metri di lunghezza, che termina in una stanza rettangolare – 5 x 6 metri -, denominato dall’Altare della camera. Un arco a sesto acuto conduce alla rotonda, caratterizzata da una colonna circolare. Sotto il profilo architettonico dominano il cerchio e il triangolo.





Sotto l’aspetto decorativo, motivi solari-floreali che voglio richiamarsi a una certa decorazione di origine celtica. La presenza di un arco a sesto acuto – che stilistcamente fu ripreso durante il Romanticismo neogotico -, la persistenza di decorazioni di settecentesca matrice rocaille, pur se ordinate, i simboli misterico-massonici e il raccordo alle culture antiche del territorio inducono a pensare che, al di là delle ipotesi più fantasiose, il manufatto sia stato realizzato nei primi decenni dell’Ottocento, secondo un eclettismo stilistico che aveva il puro scopo di eccitare la fantasia. Non è escluso che fosse originariamente utilizzato per qualche riunione massonica o da qualche ricco proprietario della zona che volesse stupire i propri ospiti.I gusci dei molluschi più comunemente utilizzati in tutto il mosaico – cozze, vongole, buccini, patelle, ostriche e cappesante – sono in gran parte locali, legati con colla di pesce. La maggior parte del mosaico è formato da periwinkle piatta, che viene utilizzato per creare il riempimento dello sfondo tra i disegni. Mollusco che si trova piuttosto raramente a livello locale e che sarebbe stato invece recuperato e trasportato qui dalle coste occidentali del Southampton, dov’è molto abbondante

