Andrea Rugarli, l’istante e il tempo si rivelano alla fermata dell’autobus

Andrea Rugarli, premio Finalisti Nocivelli 2017, analizza la propria opera.

www.premionocivelli.it/opera/tommaso-alla-fermata

“Passando lungo la carreggiata vedo casualmente Tommaso nell’atto di bilanciarsi sul palo di una fermata. Il dipinto è la ricomposizione di questa memoria, attraverso un collage ottenuto da vedute di Google Maps e fotografie di Tommaso reperite sui social network. In realtà, benché il titolo sia proprio ‘Tommaso Alla Fermata’, il riquadro del cartello contiene il manifesto di una mostra di arte classica svoltasi recentemente a Milano. L’incongruenza tra titolo del quadro e contenuto è fraintendimento, e al contempo è sostituzione di un indice di ‘circuito spaziale’ – quello della fermata dell’autobus – con un indice di ‘circuito temporale’ – il modello classico. Questo doppio risvolto esprime le problematiche insite in un episodio biografico di infatuazione ‘platonica’ nelle circostanze di frattura tra l’identità reale, quella che prende l’autobus, e quella virtuale, riproducibile, falsificabile, ma al contempo assoluta”.

Sent by Barbara Bongetta

Andrea Rugarli

Cenni biografici

Andrea Rugarli (Milano, 1993) si trasferisce a Providence (USA) nel 2013, dove compie gli studi di belle arti alla Rhode Island School of Design. Durante questi anni lavora come assistente presso artisti importanti, tra cui Adrian Paci. Ottiene nel 2017 la laurea cum laude ed il premio Florence Leif Award. Attualmente vive e lavora a New York.

US: +1 401.612.3960

IT: +39 339.253.4402

Email: andyrugaz@gmail.com

Sito: www.andrearugarli.com

