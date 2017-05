Antiche fotografie in bianco e nero, trasformate in immagini a colori

Prima del 1970, la fotografia a colori era piuttosto rara e gran parte della storia del Novecento appare, ai nostri occhi, indissolubilmente legata alle immagini in bianco e nero. Figuriamoci poi l’Ottocento. Ma che accade se, grazie a sensori del bianco e nero parametrati su una fonte colore è possibile riprodurre le vibrazioni della realtà antica? Il risultato è suggestivo se non stupefacente.







