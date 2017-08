Aste, istruzioni per l’uso: Come acquistare un’opera d’arte su Catawiki

La piattaforma d’aste onlineè un volto relativamente nuovo nel mondo dell’arte. Qui è possibile fare offerte su opere d’arte uniche di affermati artisti o anche di promettenti artisti emergenti. Catawiki adesso offre aste settimanali in oltre 80 categorie incluse 50che spaziano dall’arte classica a quella moderna. Il tratto distintivo di Catawiki è il team di esperti che valuta ogni lotto per qualità e autenticità, al fine di fornire al pubblico aste di altissimo livello. Come funziona Catawiki e come è possibile vincere un’opera d’arte? Qui ti spieghiamo come tu stesso puoi acquistare un’opera d’arte su Catawiki.







Creare un account Catawiki

Innanzitutto, creare un account Catawiki è completamente gratuito. Paghi una commissione solo quando fai l’offerta vincente su un’opera. Ecco come puoi registrare il tuo account: Registrati qui. Ti serviranno un indirizzo e-mail, un nome utente unico e una password. Puoi anche registrarti utilizzando il tuo account Facebook. Una volta registrato, riceverai un’e-mail di conferma contenente un link. Cliccando su quel link, potrai confermare la tua registrazione e attivare il tuo account.

Fai un’offerta

Puoi fare un’offerta selezionando un’opera d’arte da un’asta in corso. Alla destra di ogni opera c’è una casella arancione che indica ‘Fai un’offerta’. Seleziona quella casella e fai la tua offerta! Nota bene: dovrai aver effettuato l’accesso al sito per fare un’offerta. Cos’è la ‘Stima dell’esperto’? Alcuni lotti di valore riportano un prezzo stimato impostato dall’esperto. La fascia di prezzo stimata menzionata è semplicemente un’indicazione e non offre garanzie sull’effettivo prezzo di vendita di un lotto.





Garanzie di Sicurezza

Se la tua offerta sull’opera d’arte risulta essere la più alta, riceverai automaticamente un’e-mail al termine dell’asta, in cui si dichiara che hai vinto l’asta. Questa e-mail contiene un link alla pagina di pagamento dove hai tre giorni di tempo per effettuare il pagamento. Questo verrà elaborato tramite un metodo di pagamento estremamente sicuro. Catawiki informerà poi il venditore che l’acquirente ha pagato e gli chiederà di spedire l’opera d’arte. Se non dovessi ricevere l’opera entro 10 giorni dal pagamento del prezzo d’acquisto, potrai contattare Catawiki così che il tuo pagamento al venditore venga trattenuto. Le tue opzioni di pagamento? Puoi scegliere tra diverse opzioni come: carta di credito (sono accettate tutte le principali carte di credito) o bonifico bancario. Il pagamento in contanti non è disponibile.

Come avviene la spedizione

Il venditore riceverà una notifica non appena avrai effettuato il pagamento e ti invierà l’opera d’arte entro 3 giorni lavorativi. Puoi tracciare lo stato del tuo ordine nel tuo account. Accedi a ‘Il mio profilo’, vai su ‘I miei acquisti’ e seleziona l’ordine in questione. Il venditore potrebbe anche indicare un’opzione di ritiro per determinate opere d’arte.

Adesso che sai come funziona Catawiki, puoi iniziare a curiosare nelle aste di arte moderna e classica, registrarti e fare la tua offerta vincente!