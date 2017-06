Aubertin, Scanavino, Locci: opere originali all’asta da 1 euro. Le occasioni imperdibili su Catawiki

VUOI FAR VALUTARE GRATUITAMENTE, AI CORRENTI PREZZI DI MERCATO,

DA UN POOL DI ESPERTI, QUADRI, STAMPE, OGGETTI D’ANTIQUARIATO, DI MODERNARIATO, TAPPETI, MONETE ECC? TUTTE LE CATEGORIE SOTTOPOSTE A VALUTAZIONE GRATUITA SONO NELLA FOTO QUI SOTTO. NON E’ NECESSARIO AVERE CAPOLAVORI. OD OPERE SUPER-FIRMATE



ACCEDI, SENZA IMPEGNO ALCUNO, AL SERVIZIO GRATUITO DI VALUTAZIONE OFFERTO DA CATAWIKI, NOSTRO PARTNER TECNICO, CLICCANDO SUL LINK QUI DI SEGUITO, QUELLO AZZURRO. ACCEDERAI ALLA PAGINA DEDICATA.

TI DIRANNO IL VALORE E, SE POI, VORRAI VENDERE, POTRAI FARLO ANCHE ATTRAVERSO LO STESSO SERVIZIO. OPPURE COMPIERE LA TUA SCELTA LIBERA. NON CI SONO VINCOLI. IL LINK SERVIZIO GRATUITO VALUTAZIONE. ECCOLO: www.catawiki.it/ stilearte-valutazioni





Questa settimana termina su Catawiki un’asta dedicata all’arte contemporanea con molti artisti che hanno contribuito a rendere celebre l’arte italiana nel mondo (), ecco alcuni esempi:

La ricerca di Matteo Negri si concentra sull’utilizzo di materiali plastici che lavora in modo eclettico passando dalla pietra alla ceramica fino alla resina, utilizzando colori pop. Emerge, nel panorama artistico, con una serie di mine sottomarine in ceramica smaltata, con colori pop che le rendono luminose. Dopo la serie dedicata alla mine, l’artista crea un nuovo ciclo di opere che hanno come protagonista il Lego, come in “L’ Ego Mondrian (blu)” (Vedi il lotto) all’asta su Catawiki.

Carlo Nageroni nasce il 24 Giugno del 1922 a New York, da un famiglia di emigranti lombardi. Dopo un periodo in Italia, torna a New York, dove inizia il suo percorso di affermazione artistica. Sono gli anni in cui entra in contatto con l’action painting e in cui si occupa di scenografia collaborando con la rete televisiva delle National Broadcasting Company con allestimenti per opere liriche e teatro di prosa. Sono anni di crescita artistica, che lo portano alla prima esposizione in Italia nella galleria Schneider a Roma.Le sue opere si trovano in collezioni negli Stati Uniti, in Francia, in Germania, in Italia, nella collezione d’arte contemporanea della New York University, alla galleria d’arte moderna di Torino, al museo d’arte moderna di Saarbriiken e in molteplici altre esposizioni negli Stati Uniti in Francia, Germania, Svizzera. Tra le sue opere, all’asta questa settimana su Catawiki “Interferenze” (Vedi il lotto)

Pittore molto presente nelle mostre internazionali e nelle collezioni pubbliche, studia a Milano e all’estero, muovendosi fin da giovanissimo attraverso l’Europa. Esponente della pittura nucleare, le sue opere sono esempio di surrealismo e dell’automatismo del segno, caratteristica che ha contraddistinto da sempre la sua pittura e le sue opere, come in “Feulle d’Aube” (Vedi il lotto).

Isabella Nazzarri nasce a Livorno nel 1987 e attualmente lavora a Milano. Caratteristica dell’artista toscana, è il dittico e la carta ad acquerello, attraverso i quali riesce ad esprimere tutta la sua vena artistica. Tramite il dittico, l’artista utilizza delle impostazioni figurative lontane dalla realtá, mentre con l’acquerello (utilizzata nell’opera “Innesti #47” Vedi il lotto ha un’impostazione più libera, svincolata dalla studio e dalla realtá stessa. Le sue opere sono state esposte nel mondo

Esponente del “Gruppo Zero”, la caratteristica fondamentale di Bernard Aubertin è l’uso del rosso come nell’opera “Semema”(Vedi il lotto), per il richiamo al colore del sangue e allo stesso tempo all’elemento del fuoco. La sua attività artistica si è svolta principalmente a Parigi, poi a Brest. Recentemente le sue opere si contraddistinguono per l’uso di nero, bianco e oro.

Bruno Locci è sicuramente il più noto tra gli artisti savonesi contemporanei, grazie a un percorso nato negli anni ‘50 e proseguito in mille forme diverse, tra foto, quadri, frame digitali. Maestro d’eleganza nel vestire, dotato di una creatività unica che manifestava in ogni cosa,come nelle opere “Usa e Getta” (Vedi il lotto), raggiunge un ampio riconoscimento grazie alla galleria d’arte “Orler” di Venezia che lo inserisce tra gli artisti piu’ importanti nel panorama italiano





Dopo un inizio figurativo, l’arte di Emilio Scanavino assume le caratteristiche del postcubismo, caratterizzato dal nodo stilizzato che diventa il suo segno caratteristico per tutta la sua produzione artistica, fino alla morte come in “Opera Grafica”(Vedi il lotto).

Nell’asta (Vai all’asta) di Catawiki, puoi trovare le opere di questi incredibili autori! Visita la nostra asta e non perdere l’occasione di aggiudicarti una delle loro opere!