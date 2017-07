Avete mai visto i quadri dipinti da Bob Dylan? In 3 minuti guardate qui la sua antologia pittorica

VUOI FAR VALUTARE GRATUITAMENTE, AI CORRENTI PREZZI DI MERCATO,

La controversia sul ritiro del Premio Nobel, lo sprezzante silenzio da parte del cantautore fanno parte di uno stile di sostanziale rifiuto dei grandi riti e dei grandi poteri che si appropriano della genialità, spesso contestatrice, degli artisti per convogliarla in direzione di una pacifica normalizzazione, attraverso la fagocitazione da parte del potere. E non può essere letto in altro modo il diniego, l’accettazione, il rinvio della cerimonia proprio come una perfetta performance che fa pensare cosa sono i Nobel, da cosa derivano e cosa hanno significato a livello di imbalsamazione dei letterati. Grande creativo, Bob Dylan – pochi lo sanno – è anche un interessante pittore, come il Nobel italiano Dario Fo. Nel filmato vedremo un’antologia dei suoi dipinti. Qui di seguito la storia del cantautore

Bob Dylan è una delle più influenti e, a volte, controverse figure nel mondo della musica degli ultimi cinque decenni. Nel corso degli ultimi quarantotto anni ha prodotto quarantasei album e scritto oltre cinquecento canzoni tra cui ‘Blowin’ in the Wind ‘. Vendendo oltre 110 milioni di dischi in tutto il mondo, le sue canzoni sono state cantate più di tremila volte da artisti diversi come Sonny e Cher, The Byrds, i Rolling Stones, Duke Ellington, Jimi Hendrix, Keith Jarrett, Guns N ‘Roses, Stevie Wonder, Rod Stewart, i Red Hot Chili Peppers, Bob Marley, Pearl Jam e Neil Young. L’artista-cantautore ha ricevuto un dottorato onorario di musica alla Princeton University, New Jersey nel 1970 e da St Andrews University, in Scozia nel 2004. Oltre a vincere numerosi premi Grammy, la sua canzone ‘Things Have Changed’ del film ‘Wonder Boys’ (2000) si è aggiudicata un Academy Award nel 2001 mentre il suo album del 2009, ‘Together Through life’, è entrato in classifica al primo posto in Gran Bretagna, in America e in molti altri paesi in tutto il mondo.

Dalle sue performance nel Greenwich Village alle feste e raduni nei primi anni 1960, dai suoi concerti negli stadi del 1970 ai successivi tour in tutto il mondo, Bob Dylan ha costruito la sua reputazione musicale sulla forza delle sue apparizioni dal vivo, in alcuni casi cantando al fianco di altri artisti importanti come Joan Baez, Tom Petty, George Harrison, i Grateful Dead, Eric Clapton, Rolling Stones e Bruce Springsteen.

Nel 2008, ha ricevuto una menzione speciale del premio Pulitzer per il suo “impatto profondo sulla musica popolare e sulla cultura americana, segnata da composizioni liriche di straordinaria forza poetica”. Nell’estate 2008 una grande mostra di dipinti originali fu presentata in anteprima alla Galleria Halcyon, a Londra, ottenendo un enorme successo di critica. Nel 2010 una mostra di altre opere inedite fu presentata, in prima assoluta, alla Galleria Nazionale di Danimarca, a Copenhagen. Ciò che seguì fu un programma di pubblicazione artisticamente significativo che continua ad attirare grande interesse come fonte di comprensione Bob Dylan.

Nel 2012, Bob Dylan ha ricevuto la Medaglia Presidenziale della Libertà, il più alto riconoscimento di un civile conferita dal Presidente degli Stati Uniti. Di Bob Dylan, il presidente Barack Obama ha detto:” Una giornata con un trovatore moderno. Bob Dylan si è affermato come uno dei musicisti più influenti del 20 ° secolo. La ricchezza di poesia dei suoi testi ha aperto nuove possibilità per la canzone popolare e ha ispirato diverse generazioni. Le sue melodie hanno portato l’antica tradizione nell’era modern “.All’inizio del 2013, con la mostra ‘New Orleans Series’, aperta a Palazzo Reale di Milano e curata da Francesco Bonami, Dylan rese omaggio alla casa originaria del blues e del jazz. Grande successo riscuote anche la grafica del pittore-cantautore proposte in cartelle nel 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013.