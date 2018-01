Barbara De Vivi, la mitologia e le antiche immagini si incarnano nel presente

Barbara De Vivi è stata insignita del Premio finalisti Nocivelli 2017 per l’opera “Ila e il ninfo, ovvero Annunciazione”, che viene qui illustrata brevemente dall’autrice stessa

www.premionocivelli.it/opera/ila-e-il-ninfo-ovvero-annunciazione-0

“Amo scoprire nuove suggestioni e collegamenti nell’iconografia che nei secoli si è creata intorno alla mitologia e ai racconti antichi. Mi affascina vedere come le immagini della storia dell’arte si influenzino e si confondano sconfinando da un episodio all’altro, tracciando nella mia mente legami inaspettati tra temi distanti, contemporanei e antichi, sacri e profani. Le immagini sfuggono alla contingenza creando connessioni al di là delle epoche e delle culture. Così quest’immagine, sviluppatasi sulla tela quasi spontaneamente, senza un particolare riferimento narrativo, mi ha evocato contemporaneamente vicende diverse, dalle Argonautiche alla Bibbia, facendomi scoprire delle analogie tra l’episodio in cui Ila viene attratto e trascinato nell’acqua dalla ninfa, ma con i sessi invertiti, e l’annunciazione cristiana. L’atmosfera è sempre quella sospesa di un avvenimento soprannaturale, lo sgomento di Ila di fronte a una creatura non terrena si confonde a quello di Maria e la violenza dell’aggressione ha lo stesso impatto di quella della rivelazione”.

Sent by Barbara Bongetta

Barbara De Vivi

Cenni biografici

Barbara De Vivi (Venezia, 1992) dopo essersi diplomata al liceo artistico si iscrive all’Accademia di Belle Arti di Venezia con indirizzo Pittura nella quale si diploma al triennio nel 2015. Successivamente partecipa al progetto Erasmus+ studiando per sei mesi all’ Universidad Complutense di Madrid. Parallelamente partecipa a diverse esposizioni e concorsi ottenendo alcuni premi e segnalazioni e prende parte a diversi workshop, tra i quali Laboratorio Aperto di Forte Marghera per sette estati consecutive, e a vari progetti artistici, fra cui una collaborazione con Punta della Dogana per l’allestimento della mostra Prima Materia del 2012 e una col Padiglione Sloveno alla Biennale di Venezia 2015. Nel 2017 vince uno studio d’artista presso la Fondazione Bevilacqua La Masa, il primo premio della sezione pittura del Premio Combat e viene selezionata tra i finalisti del Premio Nocivelli e del premio Brugnatelli. Attualmente sta proseguendo i suoi studi all’Accademia col diploma di secondo livello.

devivi.barbara@gmail.com

Valutazione gratuita quadri e oggetti / Come vendere e guadagnare da casa / Fare gli artisti e guadagnare si può

1- VALORE QUADRI E D'OGNI OGGETTO - Qui gratis valutazioni e stime, quotazioni, coefficienti INIZIA LA STIMA GRATUITA

Servono un paio di foto - fatte anche con il telefonino - del quadro o dell'oggetto da collezionismo o vintage da valutare gratuitamente, perché in questo modo ci sarà possibile fornire una stima reale dell'opera o dell'oggetto, in quanto le quotazioni differiscono nell'ambito della produzione dello stesso autore o manifattura e la valutazione è sempre commisurata alla qualità dell'opera od oggetto e a tutti i precedenti d'asta, su opere delle stesse dimensioni, se esistono. I borsini o preziari mostrano infatti grandi limiti nell'arte e nel collezionismo. Se infatti funzionano discretamente per le automobili - che sono infinite repliche - non possono essere automaticamente applicati a un pezzo d'arte o di collezionismo. Le stime che ti offriamo gratuitamente - in una sinergia Stile Arte-Catawiki - tengono conto dell'insieme di più fattori e possono riguardare quadri od oggetti di collezionismo di ogni provincia o di ogni area. Chi meno se ne intende - e facciamo l'esempio dell'arte - potrà sapere se quello che ha è una stampa o un'oleografia o un dipinto. Potrà conoscerne l'epoca, la qualità e ricevere una stima economica gratuita Servono un paio di foto - fatte anche con il- del quadro o dell'oggetto da collezionismo o vintage da valutare gratuitamente, perché in questo modo ci sarà possibile fornire una stima reale dell'opera o dell'oggetto, in quanto lenell'ambito delladello stessoo manifattura e la valutazione è sempre commisurata alla qualità dell'opera od oggetto e a tutti i precedenti d'asta, su opere delle stesse dimensioni, se esistono. I borsini o preziari mostrano infatti grandi limiti nell'arte e nel collezionismo. Se infatti funzionano discretamente per le automobili - che sono infinite repliche - non possono essere automaticamente applicati a un pezzo d'arte o di collezionismo. Le stime che ti offriamo gratuitamente - in una sinergia Stile Arte-Catawiki - tengono conto dell'insieme di più fattori e possono riguardare quadri od oggetti di collezionismo di ogni provincia o di ogni area. Chi meno se ne intende - e facciamo l'esempio dell'arte - potrà sapere se quello che ha è una stampa o un'oleografia o un dipinto. Potrà conoscerne l'epoca, la qualità e ricevere una stima economica gratuita

cliccare sul bottone arancione, qui sotto, per inviare le foto

TUTTO AVVIENE ON LINE. SENZA DOVER PARLARE CON NESSUNO. CLICCARE SUL LINK GRATUITO ARANCIONE QUI SOTTO, PER MANDARE FOTO E DESCRIZIONE OGGETTO PER LA STIMA GRATUITA E INFORMALE. PUOI COSI' CHIEDERE UN SEMPLICE PARERE sul valore di mercato dell'oggetto. E' dal 1995 che forniamo gratuitamente stime.

CLICCANDO TI SI APRIRA' UNA SCHEDA in cui dovrai mettere foto - è semplice come caricare un'immagine su Facebook - e indicare le dimensioni dell'oggetto

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

> Vendi le tue opere d'arte con Catawiki: Clicca qui, su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si apre una pagina come quella della fotografia qui sotto