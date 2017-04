Body painting. Hannah Ferguson, il body è solo un tromp-l’oeil perfetto. Guarda il video nell’articolo

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, ALL’INIZIO DELLA PAGINA, POCO SOPRA IL TITOLO DI QUESTO ARTICOLO. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO, OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995





La pittura decorativa sul corpo – body painting – diviene spesso tromp-l’oeil per truccatori che divengono sempre più veri artisti. E’ il caso dell’intervento su Hannah Ferguson (1992), modella americana nel campo della moda. Dopo essere intervenuti sulla trama del body, ma a corpo nudo, i decoratori hanno proceduto alla ricostruzione dell’abito succinto. Tra le più belle donne del mondo, Hannah si è prestata a diversi servizi fotografi dopo azioni di body painting, che hanno eliminato ogni imbarazzo davanti alla fotocamera.

La storia di Hannah? I suoi genitori si sono incontrati durante il servizio nel Corpo dei Marines degli Stati Uniti. Dopo il diploma di scuola superiore, ha vinto il Search Kim Dawson e si è trasferita a Dallas per iniziare la sua carriera. Quindi, dopo sei mesi, a New York.



