Body painting: il video, i tutorial, l’evoluzione

Forse una tra le più antiche forme di arte, ilaffonda le radici in tempi lontani.Tra le popolazioni primitive, infatti, la pratica della pittura del corpo aveva significati mistici, ed era utilizzata per scopi propiziatori, divinatori e religiosi. Secondo alcuni studiosi, inoltre, lo strato di colore, nell’antichità, aveva l’importante funzione di isolare il corpo dalle intemperie e dalle punture degli insetti. La pittura del corpo, inoltre, era un rituale utilizzato in battaglia per propiziare il favore degli dei e per incutere timore al nemico

Oggi la funzione è certamente ben diversa da quella originaria. Utilizzato per spettacolari clip video o per intriganti click fotografici o per performance dal vivo, il body painting è un fenomeno artistico che trova sempre più adepti e appassionati.

La tela su cui impressionare l’opera è il corpo, nudo, di un soggetto, i colori utilizzati sono spesso acrilici, hennè o tempere di origine naturale. Altro strumento usato è l’aerografo, che permette di creare sfumature ed effetti del tutto particolari.

> Qui trovi i prodotti per realizzare la pittura del corpo. Non è fornito, ovviamente il supporto 😉

> Clicca qui per l’Hennè

> Tempere? Dai un’occhiata qui

> Aerografo? Nessun problema ecco qui dove acquistarlo

> Colori per aerografo: eccoli

Body painting fluo

Effetti speciali, come la fluorescenza, sono stati recentementi affiancati a questa pratica. Lampada uv e colori fluo e il gioco è fatto. L’effetto è di grandissimo impatto

Come ricreare questi incredibili effetti a casa? Semplicissimo!

Qui trovi i colori da utilizzare: http://amzn.to/2oujkGl

Qui la lampada uv: http://amzn.to/2ouoodL





Fluo body painting:

