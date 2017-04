Body-painting? Va di moda mimetica. Il video divertente

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, ALL’INIZIO DELLA PAGINA, POCO SOPRA IL TITOLO DI QUESTO ARTICOLO. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO, OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995





Anche la fotografia contemporanea risente della necessità di mettere in scacco se stessa, utilizzando gli strumenti dell’ironia e giocando la segnalazione dei propri scatti attraverso ogni modalità espressiva, anche di esterna correlazione, anche accessoria. E cosi avviene nell’ambito dei corpi dipinti, che spesso sono lavorati in interventi mimetici con la natura. Amy Bar, agenzia fotografica olandese, unisce le due discipline. Il mercato globale, spropositatamente ampio, richiede ogni strategia per esserci





