Buon primo giorno di autunno con Claude Monet!

La dolcezza di un’inquadratura che porta con sé i toni del primo autunno, in una soffusa luce pastello. Non v’è ancora spazio per la malinconia ma cielo, terre e acque effondono un senso di pace che vibra. La luce è diffusa, ma non si concentra in angoli abbacinanti. E’ la delizia dell’occhio che ha la potestà di un dolce abbandono