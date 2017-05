Com’era Mondrian, prima di Mondrian astratto. Ecco il suo percorso

Gratis quotazioni di Piet Mondrian prezzi, costi, valore, aste, stime, valutazioni, risultati d’asta gratis.

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, SUBITO QUI A DESTRA. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO , OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995

Ottimo pittore figurativo – sulla linea di innovazione dell’impressionismo, in direzione simbolista ed espressionista, a partire da Gauguin, Van Gogh e Munch – poi tra i fondatori dell’astrattismo, nel momento in cui le forme di sintesi cromatica e semantica poggiavano ancora realmente sull’immagine della realtà, divenendone, appunto un’astrazione. Pieter Cornelis Mondriaan , chiamato Piet Mondrian dal 1912 , nasce il 7 marzo 1872 ad Amersfoort nei Paesi Bassi e muore il 1 ° febbraio 1944, a New York.

E ‘con i russi Vasily Kandinsky e Kasimir Malevich , uno dei primi pittori hanno espresso con un linguaggio puramente astratto. Mondrian non cerca comunque forme e colori, in base ad accostamenti gradevoli – come accade spesso nell’astratto e nell’informale successivi – ma punta su rappresentazione trascendentale dell’immagine, soprattutto del paesaggio. Questa sua ricerca fu determinante nell’ambito dello sviluppo del design moderno, sul quale ebbe un’influenza fortissima e indiscutibile, dall’architettura all’arredamento, fino agli oggetti d’uso quotidiano. A dimostrazione di quanto, noi di Stile arte, asseriamo da tempo: l’astrattismo si sviluppò come enorme bacino al quale l’industria – soprattutto americana – attinse.

NEL FILMATO UN VIAGGIO TRA LE OPERE DI Piet Mo

GRATIS I RISULTATI D’ASTA, LE QUOTAZIONI, LE STIME DI BASE, I RECORD DELLE OPERE SEMPRE AGGIORNATI DI Piet Mondrian CON FOTOGRAFIE E SCHEDE.DUE LE FONTI DI RILEVAMENTO. PER AVERE UN QUADRO COMPLETO CLICCATE UN LINK, POI L’ALTRO.





www.sothebys.com/it/search-results.html?keyword=Piet+Mondrian

http://www.christies.com/LotFinder/searchresults.aspx?entry=piet+mondrian&searchtype=p&searchFrom=auctionresults&action=paging&pg=1

SE HAI GRADITO IL SERVIZIO E STILE ARTE, VAI ALL’INIZIO DELLA PAGINA E CLICCA “MI PIACE”