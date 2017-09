Catawiki: Le migliori 10 opere d’arte italiana all’asta questa settimana

Veduta di Napoli XIX° di Honorine Lajoye XIX°

Ogni settimana la piattaforma d’aste online Catawiki mette all’asta oltre 2.200 opere d’arte distribuite in circa 40 diverse categorie. Ogni oggetto nelle aste viene prima esaminato dal loro team di esperti d’arte per garantirne la qualità e l’autenticità. Date un’occhiata a quali sono le 10 opere d’arte italiane preferite dai loro esperti selezionate dalle aste di questa settimana.

Un dipinto a olio su tela del XIX secolo che rappresenta una vista di Napoli con Vesuvio che erutta sullo sfondo, mentre un gruppo in primo piano ascolta un suonatore di liuto.

Vedi il lotto

Il Gatto bianco di Gianfranco Asveri

Questa serigrafia molto materica su cartone pesante – copia n. 3 (III) su 100 (C) – è stata creato dall’artista Gianfranco Asveri. Il Sole 24 ore lo ha recentemente classificato tra i primi 10 artisti del mercato italiano.

Vedi il lotto

Aspetto l’amore di Silvio Vigliaturo

Un dipinto a olio su cartone, firmato, su supporto in legno blu. Opera di Silvio Vigliaturo.

Vedi il lotto

Coppia di amanti di Dario Fo

La “vela al terzo” è tipica del bragozzo di Cesenatico, dove Dario Fo passava le sue estati e dove ha conosciuto il pittore Berico. Dall’amore per Cesenatico e il suo porto leonardesco nasce questa opera unica alta 4 metri.

Vedi il lotto

Giuditta e Oloferne di Anonimo

Un dipinto a olio su tela del XVIII secolo, restaurato nel 1990.

Vedi il lotto

‘Bicolore’, ‘Monosesso’ di Silvio Vigliaturo

Questo dittico rosso e blu, con cornice in legno, consiste di 2 opere di dimensioni 103 x 72 cm ognuno. Sono firmati dall’artista e con cornice.

Vedi il lotto

Il Toro di Roberto Montanari

Roberto Montanari nasce nel 1937. È conosciuto anche come ‘El pintor de los Toros’ ed è stato studente di Salvador Dali. Tra il 1970 e il 1972 la sua arte è stata esposta con Picasso e Salvador Dali. Alcune delle sue opere includono, tra le altre, la Galleria di Arti Figurative Contemporanee nel Vaticano.

Vedi il lotto

Il Trespolo di Angelo Cagnone e Vanni Viviani

Questa opera a olio e acrilico su tela misura 30 x 30 cm ed è firmata da entrambi gli artisti.

Vedi il lotto

Preghiera di Anonimo

Un’opera a olio su pannello del XIX secolo, rappresentante 3 persone che pregano in vestiti dell’epoca, probabilmente ai castelli di Roma.

Vedi il lotto

Descente Rapide di Fabio Lorenzi

Questa illustrazione di moda del 1917 è eseguita in tempera su cartone. È stata pubblicata nel volume di Angelo Luerti “Elegance, charm and sex appeal of the Déco woman in the Paris of the Folly Years” 2017.

Vedi il lotto

Per scoprire altre bellissime opere d’arte provenienti da Italia, Europa o diverse parti del mondo, visita le aste settimanali di Arte classica e Arte moderna di Catawiki.