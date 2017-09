Che matite utilizzare per disegnare così. Il segreto è lì. Il video, i consigli

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, POCO PIU’ SOTTO NELLA PAGINA, ALLA TUA DESTRA DOVE C’E LA FRASE “SEGUICI SU FACEBOOK”. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO , OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995

I materiali utilizzati da Heather Rooney per realizzare questo splendido disegno sono i pastalli Can D’ache luminance. Essi sono, appunto, particolarmente luminosi e danno risultati simili a quelli della migliore pittura ad olio, ma senza l’untuosità del medium tradzionale. Matite pastello della nuova generazione, vengono normalmente vendute a pezzo singolo, affinché l’artista possa comporre, secondo i proprio accordi cromatici più utilizzati la perfetta scatola di matite. O anche solo per integrare il corredo pittorico. Un piccolo trucco per chi inizia e e che è ampiamente praticato. Per fare un ritratto molto somigliante, basta prendere una fotografia e ingrandirla con la fotocopiatrice e ricalcarne i contorni sul foglio che vogliamo utilizzare. Avremo pronto il disegno di base. E colorare sarà un grande divertimento.

