Che splendida ragazza, questa mummia egizia trovata in uno scantinato

Un team interdisciplinare guidato dall’Università di Melbourne in Australia ha ricostruito il volto di una testa mummificata di una giovane donna egiziana che era stata conservata per un secolo nella cantina dell’ateneo, per decenni, dopo essere stata donata da qualcuno che l’aveva acquistata nel Paese nord-africano.

Una squadra guidata dall’Università di Melbourne ha ricostruito questo volto femminile di più di 2.000 anni fa. I ricercatori hanno scansionato il cranio e, per la ricostruzione, hanno immesso i dati provenienti da scansioni CT in un sistema di stampa 3D per creare un modello dettagliato del suo cranio. La replica è stata poi consegnata a uno scultore con competenza forense che ha completato il tessuto facciale della donna. Sebbene l’aspetto sia stato completato in gran parte, i ricercatori stanno ancora lavorando per saperne di più sulla causa della morte.

