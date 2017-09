“Chi è tatuato ha particelle di colore nel sangue”. Le conseguenze? Lo studio tedesco

Particelle infinitesimali dei colori utilizzati per i tatuaggi entrerebbero nella circolazione sanguigna. Per ora, nella prima ricerca di cui si ha notizia dedicata alle possibili conseguenze di quest’arte applicata, così diffusa, è stato osservato che, probabilmente le sostanze metalliche coloranti, porterebbero – evidentemente in chi ha ampi disegni sul corpo, al rigonfiamento dei linfonodi. Segno che il sistema immunitario reagisce vigorosamente alle sostanze estranee. Altre conclusioni, per ora, non sono state tratte, ma la ricerca potrebbe orientare i produttori di colore a ideare inchiostri che siano il più posaibile neutri per il corpo stesso. Le particelle di inchiostro sarebbero state osservate per la prima volta con un dispositivo dotato di luce al sincrotrone, che costuituisce il più potente microscopio fino ad oggi a disposizione. La ricerca, pubblicata sulla rivista Scientific Reports, è di un gruppo di studio coordinato da Ines Schreiver, dell’Istituto Federale tedesco per la valutazione dei rischi (Bfr).

La maggior parte degli inchiostri usati nei tatuaggi, argomenta lo studio, contiene pigmenti organici, ma anche sostanze come nichel, cromo, manganese, cobalto e il biossido di titanio usato per il bianco.

