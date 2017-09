Chi era Moebius? E perchè i suoi quadri-fumetti incantarono Fellini? Il video

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, ALL’INIZIO DELLA PAGINA, POCO SOPRA IL TITOLO DI QUESTO ARTICOLO. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO, OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995









Jean Henri Gaston Giraud (1938-2012), conosciuto più diffusamente con lo pseudonimo di Moebius o, in misura minore, con lo pseudonimo di Gir – che ha usato per la serie Blueberry- è stato un importante artista, disegnatore e scrittore che ha elevato il fumetto a una dimensione di comunicazione filosofica e antropologica. Federico Fellini amò i suoi lavori perchè densi di citazioni, profondi e caratterizzati spesso da un’opulenza formale che avvicinano notevolmente, anche con un’azione di interazione reciproca, i lavori dei due intellettuali. Non dobbiamo infatti dimenticare, tra l’altro, che Fellini era un ottimo fumettista.

Giraud, con la serie Blueberry, creata con lo scrittore Jean-Michel Charlier, si segnala come il creatore di uno dei primi anti-eroi nei fumetti occidentali. Sotto lo pseudonimo di Moebius ha realizzato una vasta gamma di tavole fantascienza e fumetti e ha collaborato con il regista d’avanguardia Alejandro Jodorowsky per un adattamento inedito di Dune e poi ha creato la serie Incal insieme.

Il suo stile è stato paragonato ai Nouveaux Réalistes, esemplificati a sua volta dal realismo espurgato di Tintin di Hergé verso uno stile più grintoso raffigurante il sesso, la violenza e la corruzione morale. Ma a livello di storia del pensiero, l’artista francese ha rappresentato il drammatico tentativo della società occidentale di superare la dimensione dell’abisso nichilista, attraverso l’allucinazione o la creazione di mondi paralleli, che già indicavano una tensione verso il postmoderno. La modernità autoriflessiva ed eccessiva nella critica e nel dubbio, l’iconoclastia, l’esistenzialismo, la deificazione dei prodotti industriali dovevano essere superati, con incubi e febbri, in una direzione nuova, che – ben al di là delle angustie positiviste di Freud, Marx, Darwin – non è stata ancora raggiunta.





Da dove deriva lo strano pseudonimo dell’intellettuale francese? Da August Ferdinand Möbius (Bad Kösen, 17 novembre 1790 – Lipsia, 26 settembre 1868), matematico e astronomo tedesco, la cui notorietà è dovuta principalmente alla scoperta del nastro di Möbius, una superficie bidimensionale che, immersa in uno spazio tridimensionale euclideo, presenta una sola linea di bordo e una sola faccia. Il disegnatore francese fu anche estremamente attratto dal titolo della tesi del matematico e astronomo tedesco, intitolata “Occultazione delle stelle fisse”. Un titolo che, agli occhi dell’artista francese, pareva un presagio del crollo dei punti cardinali e delle linee di navigazione spirituale dell’Occidente. August Ferdinand Möbius aveva avuto importanza anche nei sistemi grafici della geometria e nella colorazione delle mappe, che poteva essere risolto con l’uso di quattro colori, anzichè cinque. Indicazione questa che lo rese anche un punto di riferimento, pur inconsapevole, dell’arte tipografica e della pittura.