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Cinema2day. L’8 marzo al cinema con 2 euro

Pubblicato da Redazione in News 6 marzo 2017

Prosegue l’offerta che sta riscuotendo enorme successo in tutta Italia. La promozione, inizialmente prevista da settembre a febbraio,  è stata estesa alle giornate dell’8 marzo, 12 aprile e 10 maggio. In queste date si potrà ancora acquistare il biglietto per tutti i film in programmazione, in ognuno degli orari previsti, al costo unitario di due euro.
Sono escluse soltanto le Iniziative Speciali e le visioni in 3D, che godranno comunque di una tariffa agevolata, comunicata direttamente alla cassa.

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MULTISALA E CINEMA A ROMA:

SALA CITTÀ REGIONE
ALHAMBRA ROMA LAZIO
ANDROMEDA ROMA LAZIO
ANTARES ROMA LAZIO
BARBERINI ROMA LAZIO
CIAK CINE ROMA LAZIO
CINELAND ROMA LAZIO
DEI PICCOLI ROMA LAZIO
DORIA ROMA LAZIO
EDEN ROMA LAZIO
EURCINE ROMA LAZIO
EUROPA ROMA LAZIO
FARNESE ROMA LAZIO
FIAMMA ROMA LAZIO
GALAXY ROMA LAZIO
GIULIO CESARE ROMA LAZIO
GREENWICH ROMA LAZIO
INTRASTEVERE ROMA LAZIO
JOLLY ROMA LAZIO
KING ROMA LAZIO
LUX ROMA LAZIO
MAESTOSO ROMA LAZIO
MIGNON ROMA LAZIO
NUOVO OLIMPIA ROMA LAZIO
NUOVO SACHER ROMA LAZIO
ODEON ROMA LAZIO
QUATTRO FONTANE ROMA LAZIO
ROXY PARIOLI ROMA LAZIO
SALA TREVI ROMA LAZIO
SAVOY ROMA LAZIO
STARDUST VILLAGE ROMA LAZIO
STARPLEX ROMA LAZIO
TIBUR ROMA LAZIO
TRIANON ROMA LAZIO
UCI-CINEMAS LUNGHEZZA ROMA LAZIO
UCI-CINEMAS PORTA DI ROMA ROMA LAZIO
THE SPACE – ROMA MODERNO ROMA – MODERNO LAZIO
THE SPACE – ROMA PARCO DEI MEDICI ROMA – PARCO DEI MEDICI LAZIO
UCI-CINEMAS PARCO LEONARDO ROMA (LOC. FIUMICINO) LAZIO
THE SPACE – GUIDONIA ROMA (LOC. GUIDONIA) LAZIO

 

MULTISALA E CINEMA A MILANO:

SALA CITTÀ REGIONE
ANTEO SPAZIOCINEMA MILANO LOMBARDIA
APOLLO SPAZIOCINEMA MILANO LOMBARDIA
ARCOBALENO FILMCENTER MILANO LOMBARDIA
ARIOSTO MILANO LOMBARDIA
COLOSSEO MULTISALA MILANO LOMBARDIA
DUCALE MULTISALA MILANO LOMBARDIA
ELISEO MULTISALA MILANO LOMBARDIA
MARTINITT CINEMA TEATRO MILANO LOMBARDIA
MEXICO MILANO LOMBARDIA
ORFEO MULTISALA MILANO LOMBARDIA
PALESTRINA MILANO LOMBARDIA
SPAZIO OBERDAN CINETECA ITALIANA MILANO LOMBARDIA
UCI-CINEMAS BICOCCA MILANO LOMBARDIA
UCI-CINEMAS CERTOSA MILANO LOMBARDIA
UCI-CINEMAS GLORIA MILANO LOMBARDIA
THE SPACE – MILANO MILANO – ODEON LOMBARDIA
UCI-CINEMAS MILANOFIORI MILANO (LOC. ASSAGO) LOMBARDIA
THE SPACE – CERRO MAGGIORE MILANO (LOC. CERRO MAGGIORE) LOMBARDIA
UCI-CINEMAS PIOLTELLO MILANO (LOC. PIOLTELLO) LOMBARDIA
THE SPACE – ROZZANO MILANO (LOC. ROZZANO) LOMBARDIA
RONDINELLA MILANO (LOC. SESTO SAN GIOVANNI) LOMBARDIA
SKYLINE MULTIPLEX MILANO (LOC. SESTO SAN GIOVANNI) LOMBARDIA

 


MULTISALA E CINEMA A NAPOLI:

SALA CITTÀ REGIONE
ACACIA NAPOLI CAMPANIA
AMERICA NAPOLI CAMPANIA
ARCOBALENO NAPOLI CAMPANIA
FILANGIERI NAPOLI CAMPANIA
HART NAPOLI NAPOLI CAMPANIA
LA PERLA NAPOLI CAMPANIA
METROPOLITAN NAPOLI CAMPANIA
MODERNISSIMO NAPOLI CAMPANIA
PLAZA NAPOLI CAMPANIA
THE SPACE – NAPOLI NAPOLI CAMPANIA
VITTORIA NAPOLI CAMPANIA
UCI-CINEMAS CASORIA NAPOLI (LOC. CASORIA) CAMPANIA
THE SPACE – NOLA NAPOLI (LOC. NOLA) CAMPANIA

MULTISALA E CINEMA A TORINO:

SALA CITTÀ REGIONE
ALFIERI TORINO PIEMONTE
AMBROSIO TORINO PIEMONTE
CITYPEX MASSAUA TORINO PIEMONTE
ERBA TORINO PIEMONTE
GIOIELLO TORINO PIEMONTE
GREENWICH VILLAGE TORINO PIEMONTE
IDEAL CITYPLEX TORINO PIEMONTE
LUX TORINO PIEMONTE
MAFFEI TORINO PIEMONTE
MULTISALA CINEMA MASSIMO 1 E 2 TORINO PIEMONTE
MULTISALA REPOSI TORINO PIEMONTE
THE SPACE – TORINO TORINO PIEMONTE
UCI-CINEMAS TORINO TORINO PIEMONTE
THE SPACE – BEINASCO TORINO (LOC. BEINASCO) PIEMONTE
UCI-CINEMAS MONCALIERI TORINO (LOC. MONCALIERI) PIEMONTE

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