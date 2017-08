Come dipingere cielo e vaporose nuvole sulle pareti di casa. Video tutorial

L’azzurro del mare e del cielo e i fiocchi bianchi, vaporosi delle nubi che illuminano con il loro chiarore riflesso la stanza. Un’ottima idea per chi vuole provare a misurarsi – dovendo tinteggiare la casa – con un tema pittorico non difficile è quella di dedicare una parete – magari minore – a questo esperimento, che richiede solo un minimo di sensibilità cromatica. L’azzurro del cielo viene parzialmente coperto dalle volute candide delle nuvole, alle quali potremo dare illusionistico spessore della parte in ombra, con un intervento successivo, in cui si mischia un grigio chiaro a un micropunta di rosso. E ancora bianco. L’effetto, per chi è avveduto, è garantito.