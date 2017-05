Come disegnare così un cucciolo di Golden Retriever. Il video, la tecnica, i prodotti

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, ALL’INIZIO DELLA PAGINA, POCO SOPRA IL TITOLO DI QUESTO ARTICOLO. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO, OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995





Heather-Rooney è una disegnatrice di fama mondiale, che tanto deve alla propria tecnica, tanto a internet. Heather offre un approccio sentimentale alla realtà, proprio negli anni in cui soltanto il male sembra fare notizia. Ma, come ben sappiamo, non è così. Ed ecco personaggi celebri o gli affetti di casa. Come questo splendido cucciolo, Sierra, un Golden retriever, quando aveva otto mesi. “Dopo il primo ritratto disegnato nella mia classe del liceo artistico, mi si sono affezionata alla sfida del disegno fotorealistico e iperrealista per la meticolosa attenzione al dettaglio che richiede. L’impegno elevato mi ha indotto a continuare la mia ricerca tecnica e a migliorare gli esiti delle opere”.”Al college – prosegue la disegnatrice – ho trascorso la maggior parte del mio tempo libero disegnando ritratti con la matita colorata. Essendo divenuta poi grande nell’era dei social media in crescita, ho deciso di condividere i miei lavori. Oggi i miei video superano 1 milione di visualizzazioni e ho 1 milione di abbonati”.

Le opere sono preparate con un disegno di base che stabilisce la forma del volto o – in questo caso . del muso dell’effigiato dell’effigiato e, successivamente, prodotte facendo uso di matite colorate molto morbide e d’altissima qualità. le Caran d’Ache. Il cartoncino utilizzato per l’autoritratto e altri disegni è uno Strathmore 500 serie Bristol, dalla superficie liscia

