Come fotografare i paesaggi? Tecniche, manuali e istruzioni

La natura è meravigliosa, imprevedibile, in continua metamorfosi. Fotografarla? Può spesso rivelarsi un compito estremamente difficile. Luci, ombre, agenti atmosferici, il giusto tempismo, abilità nel cogliere l’attimo, esperienza e qualità dei materiali, oltre a moltissimi altri fattori si frappongono tra una fotografia banale e un’opera d’arte.

E’ dunque impossibile realizzare foto come quelle qui di seguito? Assolutamente no!

E' dunque impossibile realizzare foto come quelle qui di seguito? Assolutamente no!



“Il bello di questo manuale – spiega Alessio Furlan, autore della guida Come fotrografare i paesaggi? – sta nel fatto che è nato dalla rabbia che provavo all’incapacità di creare delle fotografie di paesaggio soddisfacenti.

Ho cominciato ad analizzare il tema, studiare e confrontarmi con altri fotografi prendendo appunti su ogni aspetto chiave e, perché no, rubando qualche suggerimento e tecnica che ritenevo importante.

Mettendo in pratica quello che ho appreso ho cominciato a vederne i risultati in modo tangibile praticamente da subito.

Ho capito cos’è che rende la fotografia di paesaggio complicata, ma allo stesso semplice. Perché una volta che comprendi come si deve procedere, le difficoltà svaniscono subito.

Alla base di tutto bisogna apprendere 3 compromessi fondamentali che caratterizzano la fotografia di paesaggi. Sono tre concetti molto semplici che la fotografia di paesaggi impone, perché hai a che fare con la natura ed è lei che decide le regole in questo tipo di fotografia.

Pensi di avere tu il controllo, ma non è così, ed è per questo che la fotografia di paesaggi non ti riesce nel modo che speravi”





