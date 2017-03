Come meduse nel cielo del Fujiyama. Il breve video

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, ALL’INIZIO DELLA PAGINA, POCO SOPRA IL TITOLO DI QUESTO ARTICOLO. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO, OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995>

La capacità del Giappone di collegare la tradizione più arcaica alla tecnologia è ben conosciuta. Ma si rivela, in modo particolare in questa danza di luci, simili a meduse, nel cielo del Fujiyama, montagna sacra e punto di riferimento per il Giappone, con i suoi 3776 metri di altezza Candido, pur se velato dai colori della notte, il vulcano resta innevato per dieci mesi all’anno. E’ su questo fondale splendido, che sono stati fatti volare droni, per una danza notturne, come meduse e poi come lucciole nel cielo incantato. Il ronzio dei motori era coperto dal suono dolce degli strumenti e dei canti antichi. Ecco l’accordo tra passato e presente. E l’omaggio alla tradizione e alla sacralità del vulcano, considerato dagli shintoisti talmente sacro da ritenere doveroso almeno un pellegrinaggio nella vita, alle sue pendici.