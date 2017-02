Come si dipinge l’erba fresca che cresce ai bordi di un torrente

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, ALL’INIZIO DELLA PAGINA, POCO SOPRA IL TITOLO DI QUESTO ARTICOLO. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO, OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995



Tra i verdi più puri e freschi che si trovano in natura, dobbiamo segnalare quelli dell’erba rigogliosa che generalmente appare, controluce, ai bordi dei corsi d’acqua. La natura cromatica di queste pianticelle non presenta l’alternanza più complessa – nella resa pittorica – dei prati, che richiedono sempre un fondo marroncino-rossiccio, che è costituito sia dal trasparire del terreno che dal piede della piantina, che non è mai verde. Nel filmato vedremo invece i verdi trasparenti e puri, lavorati prima con una campitura larga e indefinita, formalmente, di colore, poi la finitura, foglia per foglia, con un pennello particolarmente sottile. Il lume, intenso e purissimo, viene dato, dopo una breve asciugatura – per evitare mescolanze con i colori sottostanti – con il colore bianco, al quale potrebbe essere dato anche una puntina esigua di verde chiaro.





