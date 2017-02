Come si modella un volto in argilla o creta – Consigli e tutorial





In questo interessante video un’artista mostra ai lettori come si modella un’opera in argilla, dalle primissime fasi alla realizzazione conclusiva. Il bozzetto in argilla, che in questo caso appare rifinito in tutte le sue parti, rappresenta nella genesi di una scultura in marmo la fase principale, perché in esso è racchiusa l’idea, l’idea prima dell’artista che si plasma lentamente e armoniosamente nel duttile e obbediente materiale. L’obbedienza certo dipende dal rispetto di alcune regole e di alcuni piccoli “segreti”, qui svelati. Siamo certamente nella fase del lavoro su argilla.

Il lavoro su creta, un tempo, costituiva il primo passo in direzione del marmo, un’idea che poteva subire modifiche e cambiamenti,, ma che conservava, rispetto al successivo gesso, che imprigiona la materia e al conclusivo marmo che la nobilita, il momento di maggior freschezza e spontaneità creativa. Molti scultori, celeberrimi per le loro opere marmoree non toccarono mai il marmo; un esempio è il sommo Bertel Thorvalsen che ideò le sue creazioni sempre in argilla per poi delegare ad altri le due fasi successive.





COME SI MODELLA NELL’ARGILLA O NELLA CRETA LA STATUA DI UNA DONNA

COME FARE UN RITRATTO IPERREALISTA CON LA CRETA O CON L’ARGILLA

COME SI MODELLA IL VOLTO DI UN ANGELO O DI UN BAMBINO

