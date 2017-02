Come si realizza in carta uno splendido lampadario con luce effetto-cattedrale

La luce filtrata dalla carta ha un tono particolarissimo. Diverso da quello della plastica o del cuoio lieve utilizzato, in passato, per realizzare paralumi. L’unico problema, quello del possibile surriscaldamento, può essere oggi evitato con l’uso di Led o di lampade a basso consumo e ad alta resa di luminosità. Qui vedremo la realizzazione – a livello di tutorial – di una lampada composta da tubetti di carta – pertanto cilindrici – che diffondono la luce in modo soffuso e armonioso. La lampada – realizzata con fogli A4 – è di circa 17 centimetri di larghezza e 21 di altezza. Piccola? Basta aumentare la superficie del foglio, aumentando le misure dei cilindri, portandoli alle dimensioni e alla lunghezza da noi desiderati.





