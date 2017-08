Com’era il museo parigino dell’erotismo. Dall’antico al moderno, senza censure. Il video

Le Musée de l’érotisme era un museo del sesso a Parigi dedicato alle arte erotica, esplorata attraverso le collezioni dell’antiquario Alain Plumey e dell’insegnante di francese Jo Khalifa. Fu ondato nel 1997 e chiuso nel 2016, quando le sue collezioni, a causa della crisi generale, sono state poste all’asta. il museo era situato a Pigalle, a Parigi, in 72 Boulevard de Clichy . La collezione spaziava dall’antica arte religiosa di India , Giappone e Africa fino a l’arte contemporanea con un focus erotico- La superficie espositiva si sviluppava su sette piani, tra cui un seminterrato, generalmente utilizzato per le mostre temporanee. Un piano era dedicato alle case chiuse. Il film di Polisson et Galipettes venavo visualizzati dai visitatori; si trattavaa di una raccolta di cortometraggi pornografici precedentemente esposti negli stessi luoghi di prostituzione.I due piani superiori ospitano mostre, soprattutto di artisti contemporanei.





> Vendi i tuoi oggetti con Catawiki: Clicca qui

Sapevi che alcune delle più grandi aste di arte online in Europa sono ospitate da? Dalla prima asta nel 2011, il sito d’aste online Catawiki è cresciuto in maniera straordinaria, con aste settimanali in oltre 80 categorie, incluse 50 aste di arte che spaziano dall’artea quella. Il tratto distintivo di Catawiki è il team diche valuta ogni lotto per qualità e autenticità, al fine di fornire al pubblico aste di altissimo livello. Inoltre, Catawiki agisce da intermediario tra, offrendo transazioni sicure per tutti.

Con Catawiki metti all’asta monete, quadri, oggetti di antiquariato, vintage, con un semplice click: dai un’occhiata qui

I venditori sottopongono i loro oggetti all’analisi degli esperti, che poi li approvano e pianificano il loro inserimento in una successiva asta. Da qui inizia il divertimento. Le aste vengono visitate da milioni di potenziali acquirenti da tutto il mondo.