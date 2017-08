Conosci perfettamente il linguaggio dei gatti e le loro 16 parole? Il video

Esiste anche un’arte di parlare con i gatti. Per quanto generalmente più riservati e meno “loquaci” dei cani, essi utilizzano con noi un linguaggio che parte da quello geneticamente codificato e che, probabilmente, può essere aumentato nel lessico da una forte interazione con donne e uomini. Nel filmato, girato a partire dai dati studiati dagli etologi, li sentiremo “parlare” chiaramente e avremo perfetta cognizione dei comportamenti posturali che, in alcuni casi, sono comunicativi. Un piccolo particolare: questo piccolo dizionario, specie per chi non è un “gattofilo”, consente di decifrare il significato di posizioni eloquenti delle bestiole nella pittura degli animalisti.