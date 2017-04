Cos’è la serigrafia, come si stampa e perchè fu usata da Warhol. Il video

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, ALL’INIZIO DELLA PAGINA, POCO SOPRA IL TITOLO DI QUESTO ARTICOLO. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO, OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995

Andy Warhol ha dato la massima notorietà alla serigrafia, tecnica di realizzazione di stampe, che aveva avuto un grande sviluppo in Oriente e che si era diffusa negli Stati Uniti d’America all’inizio del XX secolo. Successivamente, diventò uno dei massimi mezzi espressivi utilizzati nell’ambito della pop art. Il sostantivo serigrafia si riferisce chiaramente, a una scrittura (grafia) attraverso la seta (seri). E così risulta pienamente. Per ottenere le serigrafie si utilizza una stoffa a trama molto fitta, simile alla seta. L’artista, un tempo, stendeva un materiale isolante sulla tela. E toglieva con uno stilo il materiale stesso nei punti in cui voleva creare il disegno. Si otteneva così una parte impermeabile e un’altra permeabile.





Là dove egli ha disegnato o dipinto, il colore di stampa sarebbe filtrato, attraverso una compressione, sul tessuto o sul foglio sottostante. Andy Warhol utilizzò, soprattutto, come matrice, fotografie stampate su un lucido, secondo una procedura rimasta concettualmente invariata, a livello industriale. Come vedremo nel filmato, applicando materiale fotosensibile alla tela e comprimendo la pellicola, dopo un’esposizione alla luce ultravioletta, si ottiene l’indurimento di un parte del telaio serigrafico, mentre una parte, quella del disegno rimane fluida e può essere lavata.

La stampa serigrafica può essere successivamente ritoccata dall’artista per ottenere, all’interno di una produzione multipla, un’opera che si distingue, a proprio modo, per unicità. Sotto il profilo stilistico questa tecnica influenzò notevolmente Warhol, orientandone l’espressione stilistica. Pochi colori e margini netti, come se le figure fossero ritagliate a livello di silhouette. Somiglianza alla cartellonistica pubblicitaria e possibilità di ottenere multipli di qualità.



