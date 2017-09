Cos’è l’aerografo? Cos’è l’aeropenna? I mille usi. Le migliori offerte. Qui

> Aerografo, quale scegliere?

Tre le migliori marche spicca senza ombra di dubbio l’IWATA. Vi suggeriamo di prendere in cosiderazione il modello Eclipse (clicca qui per vedere il prodotto). Ottimo è il rapporto qualità-prezzo di questo aerografo dotato di un ottimo bilanciamento, una alta funzionalità combinata alla praticità nella pulizia quasi impareggiabili, oltre ad una pulizia e ad una precisione nel tratto; caratteristiche che lo inquadrano, certamente, tra le proposte più interessanti sul mercato. Su Amazon lo trovi a 163 euro. Prova a dare un’occhiata, clicca qui.



Sulla linea qualitativa proposta dall‘Iwata, rientra senz’altro la Olympos, casa giapponese, che con l’Hb100B raggiunge ottimi livelli ad un prezzo lievemente superiore rispetto a quanto offerto dall’Iwata. In vendita a 202,50 euro, il prodotto che qui recensiamo, HP100B AEROGRAFO OLYMPOS 0,2MM, dotato di vaschetta da 1 cc, è ideale per molti usi e applicazioni e si presta soprattutto a polverizzazioni e a tratti di grande pulizia e dettaglio. Compralo su Amazon, clicca qui e dai un’occhiata

La Paasche è tra i leader mondiali nella produzione di aerografi a doppia azione di qualità e al “giusto” prezzo (dettaglio non trascurabile). La versatilità del modello VL series (nella foto) dotato di “doppia azione” lo rende uno strumento perfetto per lavori di altissima qualità pur rimanendo alla portata dei neofiti (l’utilizzo infatti rimane relativamente semplice). La doppia azione permette, agendo sul relativo pulsante, di regolare sia la quantità di vernice che la quantità di aria in uscita dall’ugello. Ciò apre le porte alla smisurata gamma di effetti (dal tratto estremamente definito, alla nebulizzazione, alla velatura…..) e applicazioni derivabili da questa determinante funzione, a differenza dei modelli a singola azione che non consentono tutta questa”libertà stilistica”. Su amazon lo trovi a 100,14 euro. Clicca qui e dai un’occhiata



>Cos’è l’aerografo? Come si usa?

L‘(nel link chevi proponiamo abbiamo selezionato alcuni dei migliori aerografi sul mercato) è una strumentazione che viene, attraverso un motore di grandezza commisurata ai lavori da svolgere –, in modo molto accurato.

Viene utilizzato per colorare e disegnare oggetti, tele, carte, quadri, abbigliamento, auto, caschi, sci, mobili e un’infinita gamma di prodotti artistici o artigianali. E’ straordinario anche per l’hobbystica. Gli effetti consentiti dall’aerografo sono numerosi e sorprendenti, ai quali le vernici spray possono essere avvicinante solo per una lontana consonanza.





Esso viene usato in lavori di precisione, per stendere linee molto precise e sottili. Nonché per realizzare campiture di colore uniformi e toni sfumati.

Tanti splendidi manifesti cinematografici o pubblicitari disegnati o illustrazioni di libri o fumetti non avrebbero avuto quella magia se non fossero stati realizzati con l’aerografo

L’utilizzo dell’aerografo come strumento artistico per dipingere viene chiamato aerografia. Con il termine aeropenna si intende una parte dell’aerografo, quella finale, impugnata per il lavoro, ma la macchina si compone anche di un compressore, di una cannula e di un serbatoio

Il primo aerografo moderno fu presentato nel 1893 alla Fiera Mondiale di Chicago da Thayer e Chandler.

Il colore può essere di vario tipo:

(nell’elenco qui di seguito, cliccando sulle varie voci trovi le marche da noi testate)

acquerello





inchiostro

olio

tempera

acrilico

vernice a solvente

commestibile per pasticceria

indelebile per stoffa

anallergico per il make-up

anallergico per il body-paint





> I NUMEROSI USI DELL’AEROGRAFO. ANCHE NEL QUOTIDIANO, SENZA ESSERE ARTISTI

Arte ed illustrazione: ottimo per illustrazioni realiste, iperrealiste, ma anche astratte su carta, tela, cartoni e muri. A differenza della pittura tradizionale, l’aerografo presenta una struttura liscia e uniforme, senza segni di pennello che possono distrarre la visione.

Murales e street art; a differenza del brutalismo delle bombolette spray permette di creare effetti uniformi simili all’affresco e ai dipinti parietali della tradizione europea e sudamericana. Molto bene anche per decorazioni parietali delle nostre case, attraverso figure o motivi ornamentali.

Modellismo statico e dinamico: per la verniciatura dei modelli statici – auto-modellismo, aeromodellismo, plastic, diorami – e per quelli radiocomandati l’aerografo è insostituibile perché imita perfettamente le verniciature industriali. Può inoltre prestarsi alla realizzazione, sui modelli, di segni d’usura, ombre e altri dettagli che rendono molto realistico il nostro lavoro. Indispensabile anche per figurine di diorami e giochi di ruolo.

.

Cosmesi decorativa: lo spruzzo di coloranti anallergici rende uniforme gli interventi di lieve colorazione del volto, che non sembra più ottenuta con gli ordinari strumenti di make-up, ma pare insita nella pelle. Sfumature ed effetti particolari possono essere creati per modelle o per tutti, in caso di feste in costume o a tema.

Body painting: l’aerografo ottimizza le stesure, creando uniformità nelle colorazioni di campitura e consente sovrapposizioni a velature e numerosi altri effetti straordinari che permettono di lavorare sul corpo delle modelle e dei modelli giungendo persino a ottenere risultati mimetici con il fondo scenografico

Unghie, nail art: Con l’utilizzo di colori appositi, più simili ai tradizionali smalti per unghie è possibile decorare e disegnare come su qualsiasi altra superficie. La principale differenza sta nella dimensione molto piccola del soggetto che favorisce aerografi con ugelli molto piccoli e strumenti per la mascheratura di idonea dimensione.

Tatuaggio temporaneo: l’aerografo può essere anche utilizzato per realizzare tatuaggi temporanei. Uno stencil aiuta a creare il disegno, mentre lo spruzzo d’inchiostro simula perfettamente il colore dei tatuaggi permanenti. In base anche alla qualità dell’inchiostro impiegato, la durata dei tatuaggi temporanei varia da qualche giorno a qualche settimana.

Abbronzatura spray: l’aerografo viene utilizzato nell’applicazione diffusa di particolari cosmetici idratanti sulla pelle che permettono di ottenere risultati (temporanei) simili a quelli di una vera abbronzatura ma senza i rischi causati dai raggi UV.

Decorazione abbigliamento: l’aerografo consente di ottenere, attraverso l’uso di colori indelebili, splendide decorazioni personalizzate su magliette, jeans, abiti, calzature ecc, che sono molto apprezzate, in particolar modo, negli stati Uniti. Viene molto utilizzato nella costumistica teatrale o legata alla danza per dipingere in modo fantasioso ma professionale, gli abiti.

Tenute sportive: l’aerografo è ottimo per decorare caschi per le moto, cuffie per il nuoto, sci, barche, tavole da surf, vele ecc

Custom automobili: particolare è la personalizzazione consentita dall’aeropenna sulle carrozzerie delle auto o sulle moto, senza ricorrere al carrozziere

Mobili: l’aerografo permette di trasformare e decorare un vecchio mobile stinto, senza valore, in un prezioso oggetto di design

Decorazione alimentare: per ottenere torte magnifiche, mediante apposito colorante alimentare. Per decorare le portate dei piatti.

