Cos’è lo swirling per il legno? Ecco la magia del colore ottenuto su una chitarra. Il video e le dosi

Ecco qui un piccolo tutorial sull’impiego della tecnica Swirling per verniciare il legno.



Lo swirling è un procedimento tecnico di colorazione, piuttosto semplice – nonostante, in apparenza, sia il contrario – ma di grande impatto decorativo. Viene utilizzato soprattutto per creare colori con linee “psichedeliche” nell’ambito della liuteria, ma anche nell’arte contemporanea. E sono molti i ragazzi che personalizzano la propria chitarra elettrica in questo modo. Certo, sono da evitare i pasticci. La tecnica può essere, naturalmente usata per altri oggetti: contenitori, antine di mobili, quadri, tavolette ecc. Basta un po’ di fantasia e un piccolo spazio dove poter agire senza il minimo rischio di sporcare. I materiali sono facilmente reperibili on line o nei colorifici attrezzati. Generalmente si colora il fondo – a spruzzo o a pennello – con un paio di mani di una vernice poliuretanica bicomponente. E questo è il primo passo. Una volta asciutto, il materiale si passa con un carta vetrata sottile, restando leggeri e togliendo con un panno umido e poi con uno asciutto la polvere che si è creata con la carteggiatura. Ed ecco iniziare lo swirling che deve avvenire in un bidone pieno d’acqua o in un contenitore piuttosto ampio, che consenta, poi, di rigirare l’oggetto nel liquido, raccogliendo le onde di colore. Nell’acqua del bidone si mette del borace – si trova sia on line che in ferramenta o colorificio – una polvere che impiegata per le per saldature dell’ottone e che, invece, nello swirling permetterà al colore acrilico, che metteremo successivamente nel bidone, di distendersi, in modo uniforme, sulla superficie dell’oggetto. I rapporti delle soluzione di borace variano da pittore a pittore, ma generalmente si assestano sui 10/13 grammi ogni 10 litri di acqua. Sussessivamente vanno aggiunti i colori – della tipologia Smalto acrilico con acidi grassi – e si inizia la procedura di colorazione, muovendo lievemente l’acqua con un bastoncino. I colori non si mischiano l’uno con l’altro perchè hanno una base oleosa. Si comportano, insomma, come gocce d’olio nell’acqua. Il pezzo viene immerso. L’acrilico aderisce ad esso man mano – come fosse richiamato da una calamita – il pezzo viene fatto scivolare nel liquido. Tutto è quasi pronto, Con carta si assorbe il colore rimasto in superficie e si fa asciugare l’oggetto, che può essere poi dotato, per ottenere una finitura a specchio, di una vernice trasparente finale.

Osserviamo ora questo video di Luthier Darrel Westray che è un mito su youtube, per queste lavorazioni, e che ha ottenuto, solo per questo filmato decine di milioni di visualizzazioni.