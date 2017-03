Così Sofia Denoux documenta i tuffi estremi di donne e uomini nudi a Copenaghen

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, ALL’INIZIO DELLA PAGINA, POCO SOPRA IL TITOLO DI QUESTO ARTICOLO. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO, OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995





Fotografia di Sofia Denoux, video di Jan Andersen. Ecco qui alcune immagini forti e incredibili di “nuotatori vichinghi” – così si definiscono proprio loro – fotografati e ripresi durante le performance a Copenaghen. Nel ghiaccio sono stati ricavati alcuni cerchi che si rapprendono progressivamente attorno agli uomini e alle donne. Solo i tuffi e il movimento garantiscono a queste cicatrici nel ghiaccio di non rimarginarsi. Ma se l’apertura non è troppo ampia, il ghiaccio circonda il collo dei nuotatori, come vedremo