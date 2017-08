Creare quadri astratti con un tornio e un pendolo. Tra mille schizzi. Il video

Con l’età industriale l’arte è entrata in competizione con la ricerca di forme e colori degli uffici di design industriale. Anzi. Ne ha anticipato o prospettato un’infinità di soluzioni totalmente gratuite. Questa funzione di avanguardia formale non deve essere dimenticata al cospetto di numerose opere novecentesche, nelle quali la seduzione formale e cromatica, cancella ogni rapporto tra significato e significante che stava al centro dell’arte del passato. Le ricerche funzionaliste, allora, diventano incessanti e gli artisti danno sfogo alla vena di inventori e sperimentatori, nella speranza di trovare un linguaggio unico. E di essere, per questo premiati. Callen Schaub, artista di Toronto, usa acrilici e tornio da vasaio per spandere a onde i colori; poi pendoli, scatole di accumulo. oscillazioni. E’ divertente vederlo al lavoro.



