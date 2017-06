Danza nuda, la sacralità dei corpi e degli spiriti in Virgilio Sieni. Il video

VUOI FAR VALUTARE GRATUITAMENTE, AI CORRENTI PREZZI DI MERCATO,

La sacralità del corpo che interloquisce con altri, così da formare una rete di pelle e spirito. Ecco il preludio all’opera Le sacre, coreografia di Virgilio Sieni e musica composta ed eseguita da Daniele Roccato

Performers: Ramona Caia, Claudia Caldarano, ‎Patscharaporn Distakul, Sharon Estacio, Giulia Mureddu, Sara Sguotti

Lighting design by Virgilio Sieni, Fabio Sajiz. Production: Teatro Comunale di Bologna, Ert Emilia Romagna Teatro (2015)

Virgilio Sieni è un coreografo e danzatore, fondatore nel 1983, della Compagnia Parco Butterfly e, nel 1992, della Compagnia Virgilio Sieni, imponendosi come uno dei protagonisti della scena contemporanea europea. Crea spettacoli per le massime istituzioni musicali italiane e vince numerosi premi (Ubu, Danza&Danza, Lo Straniero, Anct). Nel 2013 diventa direttore della Biennale di Venezia – Settore Danza e viene nominato Chevalier de l’ordres des arts et de lettres dal Ministro della cultura francese. Rappresenta l’Italia sia a Marsiglia Capitale Europea della Cultura 2013, con il progetto Arte del gesto nel Mediterraneo che coinvolge 160 interpreti provenienti da diversi paesi, sia a Bruxelles nell’ambito del Semestre Italiano di Presidenza dell’Unione Europea 2014 con il progetto Vita Nova sull’iconografia sacra al Bozar Centre for Fine Arts. Nel 2015 realizza per la Fondazione Prada di Milano Atlante del gesto.





