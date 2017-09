Ultime ore, fai l’offerta da qui all’asta Catawiki. Quadro di Dario Fo, tela di 4 metri

Il Nobel Dario Fo iniziò il proprio percorso formativo come pittore, all’Accademia di Belle arti. L’imprinting artistico caratterizzò la sua “parola-visiva” e lo portò a non abbandonare l’attività espressiva con tele e pennelli, in uno stile che si colloca tra la figurazione onirica e la scioltezza delle pittura picassiana degli anni Cinquanta. Segnaliamo un passaggio di assoluto interesse, su Catawiki: la Coppia di amanti, dipinta su una tela a forma di “vela al terzo”, tipica del bragozzo di Cesenatico, cittadina in cui Dario Fo passava le sue estati e dove ha conosciuto il pittore Berico. Dall’amore per Cesenatico e il suo porto leonardesco nasce questa opera unica alta 4 metri. Partecipare all’asta è facilissimo e non ha costi. Clicca sul link sotto, guarda bene il quadro nei particolari e fai la tua offerta. E non perderti ogni giorno Stile arte che ti segnalerà i grandi affari delle giornata.

