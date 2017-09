Disegnare e colorare a matita un Martin pescatore. Il video

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, POCO PIU’ SOTTO NELLA PAGINA, ALLA TUA DESTRA DOVE C’E LA FRASE “SEGUICI SU FACEBOOK”. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO , OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995

Nella nostra infanzia i volatili che abbiamo amato maggiormente, per i colori intensi e per le particolari tecniche utilizzate per sfamarsi, sono stati certamente – al di là dell’aquila possente o dei pappagalli loquaci – il colibrì e il Martin Pescatore. Il primo perché minuto e capace di librarsi velocissimo, restando sospeso come un elicottero, a mezz’aria, per suggere, con il suo lungo becco, il nettare dei fiori. Il secondo per le sue capacità di unire il volo all’immersione, che ottiene tuffandosi a capofitto, correggendo gli errori di rifrazione e precipitandosi su una preda acquatica che nuota. Marcello Barenghi, grande disegnatore, ci mostra la perfetta ricostruzione del secondo volatile, mettendone in luce la sontuosa livrea. L’opera è realizzata con matite – meglio sarebbe dire pastelli – di grande qualità, mentre alcune parti sono completate con i pennarelli, come potremo vedere nel bel filmato.



