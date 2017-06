Dove va l’arte? L’apertura di Documenta, a Kassel. Ecco il video

VUOI FAR VALUTARE GRATUITAMENTE, AI CORRENTI PREZZI DI MERCATO,

Tuttora considerata tra le rassegne più prestigiose al mondo, continua ad offrire un’importante vetrina sull’arte contemporanea di tutti i continenti. Assieme alla Biennale di Venezia ed a Manifesta è tutt’oggi considerata una delle manifestazioni che meglio riesce a descrivere il panorama delle nuove tendenze artistiche. L’appuntamento con Documenta 14 – 14esima edizione quinquennale della rassegna d’arte contemporanea è dal 10 giugno al 17 settembre 2017 a Kassel, in Germania. Contemporaneamente, ad Atene, si è svolta una manifestazione parallela – 8 aprile-16 luglio 2017-. Il direttore artistico è Adam Szymczyk.

La grande mostra, nella sua prima edizione, venne inaugurata da Arnold Bode nel 1955 come parte della Bundesgartenschau, la mostra di giardinaggio della Repubblica Federale Tedesca che in quel periodo si stava appunto svolgendo a Kassel. Questa prima edizione di “documenta” fu, contrariamente alle aspettative, un successo considerevole poiché coinvolse molti degli artisti che al giorno d’oggi sono considerati maggiormente significativi nel panorama dell’arte moderna e contemporanea, come Picasso e Kandinsky.

