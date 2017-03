Ecco quello che non vorremmo che mai ci capitasse in un museo. Il video

Ecco quello che non vorremmo che mai ci accadesse in un museo. Cadute o scivolate che ci portano, come in un incubo, a sfondare un quadro o a mandare in frantumi un antico e prezioso vaso cinese. Ma qui dobbiamo chiederci se una pur importante testimonianza umana valga più della caduta di un piccolo uomo o di una piccola donna. Senza scene. Senza pene. Che idiozia la civiltà dei musei





