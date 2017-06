Ekfrasis – Cosa significa. La rinascita dei quadri-fantasma

VUOI FAR VALUTARE GRATUITAMENTE, AI CORRENTI PREZZI DI MERCATO,

La maggior parte delle opere antiche descritte dagli antichi storici romani risultano perdute. Con il fine di recuperarle visivamente,alcuni artisti del Rinascimento, tra i quali Botticelli, applicarono l’ekfrasis, cioè la traduzione delle parole in immagini. Quelle antiche descrizioni permisero di riavvicinarsi ai capolavori perduti, a dipinti fantasma, facendoli rinascere. L’operazione riguardò in particolar modo i dipinti di Apelle. Nell’articolo, in pdf, un viaggio nella ricostruzione delle opere dei titani dell’antichità, recuperate dai grandi del Rinascimento

