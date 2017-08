Entra nella casa prefabbricata, super design. Tanta luce, caminetto e 4 posti

La società danese VIPP (famosa per il suo cestino iconico del 1939, oggi al MOMA) ha creato una casa prefabbricata concepita fino all’ultimo dettaglio (torcia inclusa). L’edificio non è stato progettato per fondersi con la natura, ma per galleggiare su di essa. Cinquantamila libbre di vetro e di acciaio appaiono come una cornice per il paesaggio circostante.

Il design della VIPP, Morten Bo Jensen spiega che il riparo non è stato progettato come un’unità architettonica, ma come un oggetto industriale. La struttura prefabbricata è realizzata in fabbrica e i quattro moduli vengono trasportati con un camion al sito di installazione. Il rifugio può essere costruito in 3 o 5 giorni utilizzando semplici bulloni per i moduli e 9.000 viti per le piastre in acciaio.

Il piccolo prefabbricato può ospitare 4 persone: 2 su un divano letto e 2 in una camera da letto del soppalco. Le pareti di vetro da pavimento a soffitto scorrono, aperte e chiuse con rulli meccanici, progettati per spostare facilmente le porte da 400 o 500 chilogrammi. “Danno l’idea di essere spostate facilmente, a mano – spiega Jensen –

Soluzioni motorizzate si sarebbero allontanate dalla nostra filosofia che prevede la realizzazione di prodotti meccanici resistenti, che hanno una lunga durata”