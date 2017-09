Erica Chappuis, sesso dionisiaco sulla linea tesa tra gli antichi Greci e Picasso. Le immagini

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, ALL’INIZIO DELLA PAGINA, POCO SOPRA IL TITOLO DI QUESTO ARTICOLO. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO, OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995>

Il rinnovamento delle arti, usciti dal periodo impressionista, comportò una spasmodica ricerca, da parte degli artisti, di fonti arcaiche in cui esistesse una sintesi della rappresentazione, soprattutto per sfuggire all’idea di un’arte illusoria. Matisse e Picasso furono tra coloro che, in modo diverso, ma con altrettanta intensità, cercarono nel passato remoto linee semplicissime, che rinviavano al graffito o al disegno primordiale. La pittura vascolare greca, con elementi disegnativi incisi, costituì uno degli importanti punti di riferimento per recuperare elementi artistici che contenessero, in semplicità ed eleganza, lo slancio vitale. Nella propria grafica si inserisce su questa nobile e sulfurea strada l’artista americana Erica Chappuis, con questa serie di opere erotiche, tutte giocate sul rapporto tra un bianco stilettato e il nero del fondo. Nata a Washington DC, Erica Chappuis ha cominciato a manifestare un talento precoce e a studiare con artisti indipendenti della zona di Washington. Al liceo è stata selezionata per uno speciale corso sperimentale in ritrattistica, alla National Portrait Gallery. Chappuis si è poi laureata alla Carnegie-Mellon University di Pittsburgh, in Pennsylvania con un Bachelor of Fine Arts . Ha viaggiato in Svizzera, dove si è sposata. Le sue opere sono presenti in molte collezioni, tra le quali il Museo Nazionale delle Donne nelle Arti a Washington, DC, il Museo d’Arte Erotica di Barcellona, ​​in Spagna e la collezione del Kinsey Institute (Indiana University).

