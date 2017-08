Farfalle di carta, come realizzarle in un attimo. Il video tutorial

Non siamo di fronte agli origami, che richiedono piegature senza tagli, ma ad un simpatico e facile lavoro per realizzare elementi decorativi, con semplicità e rapidità, magari con l’intento di giungere alla sorprendente tecnica orientale. Un lavoro ottimo anche sotto il profilo dell’esercizio della mobilità fine nei bambini e negli anziani, che non devono perdere uno stretto collegamento tra mente e mani. Il video ci mostra quanto siano poco complesse le piegature e quanto carino sia il risultato. E perchè non trasformare una stanza in un prato d’inizio estate, attraversato da tanti voli colorati?