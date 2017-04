Figli d’arte – Come dipingeva Lucien Pissarro, figlio del grande Camille. Il video

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, ALL’INIZIO DELLA PAGINA, POCO SOPRA IL TITOLO DI QUESTO ARTICOLO. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO, OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995

Lucien Pissarro nacque nel 1863 a Parigi. Era il figlio maggiore di Camille Pissarro. E ‘stato preparato dal padre e fu molto influenzato dai divisionisti Seurat e Signac. Nel 1886 espose alla ultima mostra degli impressionisti e, più tardi, al Salon des Indépendants.



Ha visitato la Gran Bretagna per la prima volta nel 1870, durante la guerra franco-prussiana. Era molto attratto dall’Inghilterra. Dopo essere rimpatriato, tornato successivamente, si trasferì oltremanica, si sposò nel 1892 e l’anno successivo ebbe una figlia, Camille Pissarro Orovida, che sarebbe anch’essa diventata artista. A partire dal 1894 ha coniugato il proprio amore per i libri e per l’illustrazione nell’Eragny press fondata con la moglie. Ha collaborato con Walter Sickert e nel 1906 è divenuto membro del New Art Club Inglés. Nel 1916 ha acquisito la cittadinanza britannica. E ‘stato uno dei membri fondatori del Camden Town. Nel 1919 ha formato il gruppo Monarro con l’intenzione di promuovere l’approfondimento dell’arte impressionista. Il gruppo si sciolse tre anni più tardi. Lucien Pissarro morì a Londra nel 1944







