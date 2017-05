Fiori, uccelli, ombrelli: la danza di una scultura cinetica in America. Il video

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, ALL’INIZIO DELLA PAGINA, POCO SOPRA IL TITOLO DI QUESTO ARTICOLO. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO, OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995



Diffusion Choir è una scultura cinetica, realizzata in un centro direzionale e commerciale del Massachusetts. Il complesso sistema che si muove come un gregge di uccelli o come un prato di campanule che si dischiude al sole. È composto da 400 uccelli-fiori come origami che eseguono una danza sincronizzata.





