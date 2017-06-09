Fotografia, come la ragazzina della porta accanto diventa un’antica egizia. Video

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Un backstage fotografico ci porta su un set dove viene semplicemente ma efficacemente ricostruita, secondo un sintetico stereotipo, un’atmosfera dell’Antico Egitto. Un grande volto di pietra, a lungo levigato e perfetto, interloquisce, a livello di linee, con il corpo della giovane modella, che ha lasciato maglietta e jeans per calarsi in una cornice sontuosa di perle, secondo l’iconografia dell’antico Egitto
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