1885, leggiadre fotografie animate di nudo tratte da Muybridge

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, ALL’INIZIO DELLA PAGINA, POCO SOPRA IL TITOLO DI QUESTO ARTICOLO. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO, OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995





La fotografia ha, com’è noto, un’infinita applicazioni scientifiche, con l’accelerazione e la moltiplicazione dei risultati della ricerca. Lo fu anche ai propri albori. Essa venne utilizzata, tra gli altri campi, nell’ambito dell’analisi delle masse e dei contrappesi coinvolti durante la deambulazione o la corsa. Prima dell’avvento del cinema, come appare chiaro, erano scatti singoli ma consecutivi, dello stesso soggetto. Muybridge – fotografo, precursore del cinema – utilizzò la tecnica della cronofotografia per studiare il movimento degli animali e delle persone. Il suo lavoro pose le basi della biomeccanica e della meccanica degli atleti.





Queste indagini consentono oggi di montare le fotografie una dopo l’altra e di ottenere i “film prima del cinema” e di animare l’inanimato. “Ho fatto questo film utilizzando le fotografie dello studio Animal Locomotion di Eadweard Muybridge – dice Ray Seredin – Tutte le foto sono state scattate da Muybridge e dal suo team presso l’Università di Pennsylvania tra giugno e ottobre 1885. Ho trovato molte di queste foto in diversi siti web e utilizzando Windows Movie Maker li ho trasformati in quello che stai per guardare”.



PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, ALL’INIZIO DELLA PAGINA, POCO SOPRA IL TITOLO DI QUESTO ARTICOLO. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO, OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995