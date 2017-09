Frida Kahlo vista dall’amante fotografo Nickolas Muray. La storia. Le foto

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, POCO PIU’ SOTTO NELLA PAGINA, ALLA TUA DESTRA DOVE C’E LA FRASE “SEGUICI SU FACEBOOK”. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO , OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995

Nel maggio 1931, Nickolas Muray, (Seghedino, 15 febbraio 1892 – New York, 2 novembre 1965), fotografo di origine ungherese, viaggiò in Messico dove incontrò l’artista Frida Kahlo, (Coyoacán, 6 luglio 1907 – Coyoacán, 13 luglio 1954) una donna che non avrebbe mai dimenticato. Figlio di un postino, Nickolas era emigrato negli Stati Uniti, facendo l’incisore e successivamente il fotografo. Scelse di immortalare le dive ed ebbe fortuna.

L’incontro con Frida, che divenne passione amorosa ed amicizia, fu favorito da tanti elementi in comune. Il papà delle pittrice, infatti era un fotografo ungherese come Muray. Tra le più belle e intense fotografie di Frida figurano, appunto quelle scattate da Nickolas, che pose in luce i tratti caratteriali della donna, le sue passioni. E che utilizzò il colore come elemento in grado di fare luce su una donna che viveva in un mondo di divine policromie.

La loro relazione era iniziata nel 1931, dopo che Muray aveva divorziato dalla seconda moglie e poco dopo il matrimonio di Kahlo con il muralista messicano Diego Rivera. Il rapporto amoroso si è protratto fino a un periodo successivo al terzo matrimonio di Muray, al divorzio di Kahlo e al ricongiungimento a Rivera, finendo nel 1941. Rimasero buoni amici fino alla sua morte nel 1954. Le fotografie di Muray mettono in luce l’intenso interesse di Frida Kahlo per il suo patrimonio messicano, la sua vita e le persone con cui ha condiviso una stretta amicizia.