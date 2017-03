Furono i greci antichi a costruire il canale di Corinto? La risposta. Video con drone

I Greci e i Romani avevano ipotizzato l’impresa del taglio delle rocce per evitare alle navi il periplo del Peloponneso e la congiunzione del golfo di Corinto all’Egeo. L’intervento, con scarse tecnologie, era, in effetti immane. Pertanto si dovette attendere il XIX secolo dei grandi macchinari a vapore perchè la grande impresa fosse affrontata.I lavori vennero realizzati tra il 1881 e il 1893. La lunghezza del canale è di 6 chilometri e 345 metri; la larghezza è di 25,6 metri. Profondità massima, 8 metri. Queste misure consentono il passaggio di navi medio -piccole – fino a circa 10mila tonnellate – che, non dovendo circumnavigare il Peloponneso, risparmiano tra i 200 e i 700 chilometri di viaggio.