George Barbier, così l’art Déco trasformò la donna in femme fatale. I disegni

Netta e incisiva, anche se conserva qualche rievocazione di un Liberty che progressivamente ha perso il trionfo floreale e si avvicina con discrezione agli elementi curvilinei della cultura rocaille, eliminando ogni eccessiva decorazione, l’art Déco ripristina un mondo di divinità imperturbabili, dopo la fine della prima guerra mondiale. Ora tutto è fermo, orientato verso una nuova stagione di gioia, che l’umanità si impone. Giungono gli anni ruggenti, che precedono il crollo delle Borse del 1929 e il dominio delle dittature. Lette in questo contesto, le opere di George Barbier (Nantes 1889 – Parigi, 1932) – pittore, illustratore, disegnatore di moda francese – assumono un’altra eloquenza. L’idea di ritorno all’ordine e alla pulizia formale. Nel sogno di un Settecento galante, più vicino alle buone maniere che al libertinismo.

Allievo di Jean Paul Laurens alla “Scuola nazionale superiore di Belle arti” di Parigi, iniziò ad esporre al Salon degli Umoristi nel 1910, con lo pseudonimo di Edouard William. Lavorò per giornali satirici, come Le rire o La Baionette, e per riviste di moda, come La gazette du bon ton, alla quale fornì non solo disegni ma anche testi, Modes et manières.

Disegnò gioielli e vetri decorativi, e creò numerose scenografie e costumi per il music-hall, il teatro e il cinema. Fu autore del disegno dei costumi di Rodolfo Valentino nel film Monsieur Beaucaire del 1924. Il suo capolavoro resta l'”Almanacco delle mode presenti, passate e future”, in cinque volumi, pubblicato fra il 1922 e il 1925 con il titolo “Falbalas et Fanfreluches”.

Comparve inoltre come attore di secondo piano in diversi film dell’epoca.