George Grosz (1893), il sesso maschile e i deliri onirici delle signore

George Grosz (1893-1959) è un pittore tedesco molto noto per l’impegno politico e per il senso acutissimo del grottesco, suscitato da una Germania in terribile disfacimento morale e preda delle allucinazioni di massa che porteranno al nazismo. Grosz ha lavorato molto, in chiave espressionista, anche ai disegni e ai dipinti erotici, presentando sempre il pene, con carica espressionista, come fosse un’arma, un cannone, una pistola o un fucile. Molto spesso è inteso pertanto come uno strumento di “dolce offensiva” destinato alla sottomissione della donna, specie quando organi sessuali maschili, simili a tacchini si apprestano a congiungersi con donne borghesi discinte,desiderose d’essere sopraffatte. Numerosi furono i dipinti – specie a tempera o con acquerelli – realizzati da Grosz con temi molto osé, che potrete trovare in un altro nostro articolo